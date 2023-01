En el marco del foro "Universo de Posibilidades" en la primera jornada del Congreso Futuro 2023, el físico teórico mexicano Miguel Alcubierre se dio el espacio para reflexionar filosóficamente sobre la posible existencia de vida más allá del planeta Tierra. "Si hay vida allá afuera, hay que estudiarla; y si no hay, hay que llevarla, hay que sembrar la galaxia con vida", expresó. El exdirector del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México es conocido por haber desarrollado un modelo matemático -la "métrica de Alcubierre"- que permitiría viajar más rápido que la luz: "¿Podemos luz? La relatividad especial lo prohíbe. La relatividad general parece permitirnos maneras de hacer trampa, pero requiere de la existencia de la antigravedad, que bien podría no existir. No tenemos una respuesta final, seguimos investigando", comentó el científico.

