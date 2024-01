En la cuarta jornada del Congreso Futuro, el director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad del Noroeste de Silicon Valley, Ricardo Baeza-Yates, expuso sobre los problemas de la IA y enfatizó que los algoritmos "no alucinan, cometen errores; no piensan, nos imitan muy bien; no tienen opiniones, las reflejan; no tienen intenciones, pero tienen consecuencias, y no quieren manipularnos ni atacarnos, pero causan daño y manipulación".

Este jueves también se realizó un homenaje al doctor Juan Armesto Baeza, fundador del laboratorio de biogeoquímica de la Universidad Católica y nominado al Premio Nacional de Ciencias en 2021, quien falleció el pasado 13 de enero. Escucha el informe completo de Álex Sierra.

