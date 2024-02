Las aves modernas evolucionaron antes de la extinción de los dinosaurios

Un estudio internacional liderado por científicos chinos y estadounidenses reveló que las aves modernas empezaron a evolucionar mucho antes de lo que se pensaba, antes incluso de que los dinosaurios desaparecieran de la faz de la Tierra.

El estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se basa en el análisis de los genomas de 124 especies de aves vivas y en la construcción de un árbol evolutivo para las neoaves, grupo que incluye el 95% de todas las aves modernas.

Los investigadores combinaron los registros fósiles con los datos genéticos y descubrieron que las principales líneas evolutivas de las aves se pueden dividir en dos grupos: las especies terrestres y las acuáticas.

Según los expertos, la división se produjo durante el período Cretácico tardío (hace unos 87 millones de años), mucho antes de la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años.

