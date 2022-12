Nobel de Medicina: Los neandertales siguen entre nosotros

El Premio Nobel de Medicina Svante Pääbo conoce como nadie el ADN de los neandertales, una parte del cual ha llegado hasta hoy, por eso se podría decir que no se extinguieron, sino que viven en muchos de nosotros e influyen en cosas como nuestra salud.

Esta es la primera vez que el Instituto Karolinska concede el Nobel de Fisiología o Medicina a un investigador de la evolución humana y, en este caso, Pääbo juega en casa, pues nació en Estocolmo (1955), aunque gran parte de su trabajo lo ha desarrollado y sigue en el Instituto Max Planck de Alemania.

De hecho, no creía que tuviera ninguna oportunidad y, cuando recibió la llamada anunciando la concesión del Nobel, pensó que un amigo del Karolinska le estaba gastando una broma. "Diez segundos después me sonaba demasiado serio, así que pensé que igual no era broma".

It's a wrap!



Today we awarded the 2022 prizes to our #NobelPrize laureates. Take a look at some special moments captured from today's ceremonies in Stockholm and Oslo. pic.twitter.com/qyT1PPX8Fj