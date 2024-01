Próxima misión de NASA y Space X despegará a fines de febrero a la EEI

La octava misión tripulada de la NASA y SpaceX despegará rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) hacia finales de febrero, informó este jueves la agencia espacial estadounidense.

Los cuatro tripulantes de la Crew-8 viajarán entre el 22 de febrero y el 1 de marzo, y lo harán a bordo de una cápsula Dragon que será lanzada con un cohete Falcon 9, ambas de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, según adelantó en una teleconferencia el responsable del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, Steve Stich.

Los directivos de la agencia espacial definirán la fecha exacta del lanzamiento de la Crew-8 según determinen antes el despegue de la misión que transportará a la superficie lunar el módulo Intuitive Machines, también prevista a partir de la segunda mitad de febrero.

La tripulación de la Crew-8 estará comandada por el astronauta Matthew Dominick, quien con esta misión protagonizará su primer viaje espacial, como también será el caso de su colega en la NASA Jeanette Epps, una de las especialistas.

El piloto será el astronauta Michael Barratt, quien con esta misión realizará su tercer viaje a la estación espacial y ha acumulado a lo largo de su carrera 212 días en el espacio. Su primer trayecto a la EEI fue en 2009 y dos años después volvió al laboratorio orbital a bordo del transbordador Discovery.

