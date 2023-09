Estudio alerta que tomar líquidos en vasos de vidrio de color es peligroso para la salud

Un estudio internacional de la Universidad de Plymouth, Inglaterra, alertó de las consecuencias que puede tener tomar líquidos ácidos como jugos de fruta, bebida o alcohol en vasos de vidrio de colores, debido a los metales pesados que le dan su tonalidad.

"Heavy Metals in the Glass and Enamels of Consumer Container Bottles", se llama el análisis que fue comentado a La Tercera por Mauricio Fuentealba, químico y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: "Los metales pesados se pueden liberar paulatinamente cuando uno va tomando bebestibles muchas veces en el mismo vaso de color", advirtió el experto.

En sí, el proceso es parecido a lo que sucede con los plásticos, -en especial botellas de agua mineral- que con el tiempo y uso van liberando compuestos que quedan disueltos en el agua.

No obstante, el experto en cristalografía, disciplina que estudia los sólidos cristalinos, aclaró que en el vidrio transparente no ocurre este fenómeno, pero "sí con los coloridos porque tienen otros compuestos adheridos que pueden ser cadmio, plomo o cromo, todos estos se encuentran al medio de la tabla periódica y brindan tonalidad".

Asimismo, la composición química que pigmenta el material no reacciona ante el agua, pero sí con el resto de los líquidos.

"Muchas investigaciones dedicadas al análisis han probado que no hay problema si uno toma agua porque esos metales no se disuelven, pero si uno toma en tiempos prolongados bebidas más ácidas como jugo, alcohol, bebidas carbonatadas o gaseosas, uno puede abstraer este compuesto que es capaz de disolverse, el agua en cambio es neutra", explicó al medio antes citado.

DAÑOS AL ORGANISMO

El experto reparó en que dichos metales no generan un daño inmediato y directo al cuerpo, pero podría acumularse con el tiempo.

"Las cantidades son muy pequeñas por ende en algunas personas podría no manifestarse, sin embargo, puede ser un problema en niños o mujeres embarazadas por la acumulación en el hígado y riñones", precisó.

También detalló que antes de 1980 -cuando se prohibió su uso- la fabricación de vidrio de colores e incluso las pinturas de exterior contenía plomo. Y, aunque ya no se encuentra en productos actuales, el metal podría estar en piezas hechas con vidrio reciclado.

"En el mercado hay vasos y tazas manufacturadas con vidrio reciclado molido y como no hay manera de saber la fuente de origen puede ser un vidrio muy antiguo que puede contener plomo... Esta información depende del fabricante que tiene la opción de indicar si estrictamente trabaja con componentes no tóxicos", informó el experto.