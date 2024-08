Jefa del PNUD en Chile: La ciudadanía ve a las elites como los villanos que impiden cambios

La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, Georgiana Braga-Orillard, hizo en Cooperativa un llamado de atención a quienes ostentan el poder político y económico por la falta de cambios, y advirtió que son vistos como los "villanos" que impiden avanzar en las demandas ciudadanas.

La funcionaria ahondó sobre el XII Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024, presentado la semana pasada, que constató que "las personas se distanciaron de las elites políticas, económicas, sociales y simbólicas".

Los ciudadanos "dicen que hay temas que no se han resuelto, y no es por causalidad, es porque hay un villano que no quiere, que no me ayuda avanzar, y estos villanos son la elite política y, en segundo nivel, la económica", puntualizó en entrevista con Lo Que Queda del Día.

En ese sentido, planteó que que la gente "empieza a culpabilizar la falta de este cambio, y con esta villanización, se pasa a un sistema de revancha en que ya no valoran los cambios: por ejemplo, en los grupos focales que hicimos para el informe, no relevan como un cambio favorable la Pensión Garantizada Universal, porque ya están en un momento de revancha".

"Es una relación que está desconectada" que queda de manifiesto en la percepción que tienen unos de otros: "Las elites ven a la ciudadanía como individualista, y los ciudadanos ven a la elite como los 'villanos del cambio' ".

La jefa del PNUD en nuestro país explicó que "el informe reconoce el desarrollo humano muy alto al que llegó Chile en los últimos 30 años, el número uno de América Latina, pero al mismo tiempo los ciudadanos sienten que hay deudas de cambio, hay temas no resueltos, como pensiones, acceso a salud, la Constitución, cuidados, mujeres y temas de género".

"Los índices son ingresos, salud, esperanza de vida y educación. Chile ha solucionado varios, pero tiene problemas (...) la desigualdad sigue en la percepción ciudadana, también vemos que son temas que estaban en las demandas del estallido social" de 2019, y recientemente "están presentes temas de seguridad, que se van incorporando a las nuevas demandas".

LA "VENTANA DE OPORTUNIDAD"

No obstante, Braga-Orillard observó "una ventana de oportunidad" en el Chile actual.

"Al mismo tiempo vemos en la ciudadanía que los deseos de cambio son prevalentes, más del 88% quiere cambios, y hoy es distinto, porque quiere cambios graduales", apuntó.

Asimismo, las personas "valoran a los líderes que hacen acuerdos y valoran un proyecto común de país", lo que difiere de la "dicotomía" que se ve en las elites, expuso: "Los ciudadanos no ven el color (político), quieren soluciones (...) quieren seguridad y también igualdad de género (...) vemos que la ciudadanía es mucho más transversal y pragmática que las elites".