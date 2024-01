Banco Mundial: "Latinoamérica tiene la mayor crisis educativa de los últimos 100 años"

El director para el Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime Saavedra, alertó este viernes en Cooperativa que "Latinoamérica tiene la mayor crisis educativa de los últimos 100 años", la que se vio agudizada por la crisis sanitaria del Covid.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, Saavedra advirtió que aunque la pandemia agravó esta crisis, "en el 2019 ya podríamos estar diciendo que Latinoamérica vivía una crisis de aprendizajes, porque ya veíamos que más de la mitad de los chicos no podían leer a los 10 años un texto simple".

"Hacia el final de la primaria, más de la mitad de los niños de América Latina no pueden leer un texto simple, que es una vara baja. Uno quiere que un niño a esa edad ya pueda estar inclusive leyendo una novela corta, pero ese no es el caso, lamentablemente", advirtió el experto.

Aunque existieron conexiones con el sistema educativo a través de la educación remota o la televisión, el exministro de Perú aseguró que ésta "fue una conexión bastante limitada, y esos dos años han generado un agravamiento de esa crisis muy grave".

Según el docente, los problemas se ven reflejados en los últimos resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, Programme for International Student Assessment, en inglés).

En esta evaluación "encontramos, y esos son datos del año pasado, muy recientes, que el 75% de los chicos de 15 años está por debajo del nivel de competencia en matemáticas, y el 55% está por debajo del nivel de competencia que se necesita en lectura a los 15 años", reveló Saavedra.

Frente a esto, el representante del Banco Mundial aseguró que es clave enfrentar esta crisis educativa de la región, dado que "el hecho de que los chicos no tengan esos niveles mínimos de aprendizaje, no solamente es un problema de que la lectura y las matemáticas no están donde deben estar, sino que si no hay esos aprendizajes fundamentales, las otras competencias y habilidades que nos interesan están comprometidos".