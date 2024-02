Vuelta a clases: Comienza la fiscalización para vehículos de transporte escolar

Ad portas de que comience el año escolar, el próximo viernes 1 de marzo, el Ministerio de Transportes junto a Carabineros comenzaran la fiscalización de los furgones que trasladarán a los escolares este 2024.

Nuestro compromiso es trabajar por la seguridad de todas las personas y prevenir siniestros viales en las calles.



Prepárate para marzo y encuentra toda la información para escoger furgón escolar de niños, niñas y adolescentes en 📲 https://t.co/gi1tpBIMqf pic.twitter.com/wHmptMqfig — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) February 24, 2024

Actualmente son más de 25.400 vehículos que se encuentran autorizados para trabajar como transporte escolar, cifra que aumentó 0,4 por ciento en relación al año pasado.

Entre los requisitos que se exigen a los conductores de estos transportes es contar con una licencia clase A1 antigua o con una licencia profesional clase A3, además de estar inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes Remunerado de Escolares (Renastre).

"Además no debe tener (el conductor) inhabilidad para trabajar con personas menores de edad, el vehículo también debe estar registrado en el Renastre, debe tener ventanas a ambos costados, cinturón de seguridad y cumplir con los colores reglamentarios. Todas estas recomendaciones se deben verificar al momento de contratar este tipo de servicios", señaló la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Infante.

Según cifras de la cartera de Transportes en el año 2023 se detectaron 552 vehículos informales de transporte escolar, y la mayor cantidad de infracciones fue cursada por no estar inscritos en el Renastre y por circular con la revisión técnica vencida.

"Aspectos que se revisan constantemente tienen que ver con las condiciones técnicas de seguridad, con la documentación de los vehículos, la revisión técnica, el seguro obligatorio, los permisos de circulación, entre otros. Es muy recurrente la consulta respecto de cinturones de seguridad, que son obligatorios para estos vehículos a contar del año 2007", detalló el secretario ejecutivo subrogante del Programa Nacional de Fiscalización, Sergio Álvarez.

Fiscalización masiva de los transportistas escolares en el Parque O'Higgins

Carabineros fiscalizará el próximo sábado 9 de marzo a las 9:30 horas en la explanada del Parque O'Higgins a la totalidad de transportistas, conductores y dueños de todos los vehículos escolares a nivel nacional.

"Vamos a estar haciendo una fiscalización masiva a estos vehículos y a estos conductores y se les va a entregar un logo que va indicar aquellos vehículos que estén fiscalizados, como una manera de darles seguridad a los tutores, padres y apoderados que hacen uso de este servicio", informó la teniente coronel de la Prefectura del Tránsito, Estrella Sotelo.

Por su parte, el conductor de transporte escolar de la comuna de Puente Alto Eduardo Gallardo valoró la medida de las autoridades y comentó a Cooperativa que el año pasado fue fiscalizado dos veces.

"Es lo ideal que no se fiscalice solamente en marzo, sino en el transcurso del año ya que hay varios vehículos que no cumplen con la normativa y que siguen trabajando igual con niños, qué es lo más delicado que tenemos. A mí, el año pasado me fiscalizaron dos veces. Es normal que revisen el extintor, los neumáticos, luces, cinturones de seguridad y capacidad", precisó el conductor.

También los apoderados podrán verificar que todo esté en regla ingresando la patente del vehículo en el sitio web fiscalización.cl, donde podrán encontrar los datos del conductor y del furgón.