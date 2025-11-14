Síguenos:
Ballena que varó en Mejillones murió a pesar de los esfuerzos de rescate

Publicado:
Una ballena fin de 15 metros de longitud varó en la costa sur de la península de Mejillones, cerca de la Isla Santa María, en la Región de Antofagasta. La Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y rescate. A pesar de las maniobras realizadas por tierra y mar, y el apoyo de organizaciones de protección marina, el ejemplar, que se encontraba en estado de conservación crítico, lamentablemente falleció.

La directora regional de Sernapesca, Pilar Irribarren, explicó que "la zona en la que se produjo el varamiento de la ballena tiene la complejidad de que es de una baja profundidad, no superando los 1,5 metros, dificultando de sobremanera las acciones que se realizaron para su sobrevivencia".

Las autoridades informaron que se planificará una necropsia, con colaboración de ONGs y centros de investigación, para determinar las causas de la muerte del ejemplar.

