Mayo fue el duodécimo mes consecutivo con récord de temperaturas

Mayo fue el duodécimo mes consecutivo más cálido a nivel mundial desde que existen registros, informó este miércoles el Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus, el componente de vigilancia del clima del programa espacial europeo.

El mencionado mes fue globalmente más cálido que cualquier mayo anterior en el registro, con una temperatura media del aire en superficie de 15,91 ºC, equivalente a 0,65 ºC por encima de la media de 1991-2020, y 0,19 ºC por encima del máximo anterior establecido en mayo de 2020.

Este es el duodécimo mes consecutivo más cálido en el registro de datos, según el boletín mensual de la institución con sede en Bonn (Alemania).

Aunque inusual, una racha similar de récords mensuales de temperatura global ocurrió previamente en 2015/2016.

El mes fue 1,52 ºC más cálido que una estimación de la media de abril para el periodo 1850-1900.

La temperatura media mundial de los últimos 12 meses (de junio de 2023 a mayo de 2024) es la más alta desde que hay registros, al situarse 0,75 ºC por encima de la media de 1991-2020, y 1,63 ºC por encima de la media preindustrial de 1850-1900.

