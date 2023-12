Ante el desacuerdo del primer borrador de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) que extenderá las discusiones hasta la próxima jornada, la doctora Eugenia Gayó, investigadora del centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2, quien participó de la instancia, explicó a Cooperativa que no hubo acuerdo porque “los países con alta ambición climática, como Estados Unidos y de la Unión Europea, se están poniendo firmes en decir que no van a aceptar algo que no tenga un mensaje concreto para el ‘phase-out’, que es eliminar los combustibles fósiles”. En esa línea, también recalcó que la discusión fue “tibia” al respecto, ya que, la cumbre fue presidida por Emiratos Árabes, uno de los principales productores de petróleo.

