La vocera de la Coordinadora 8M, Karina Nohales, reflexionó en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa que "el feminismo no puede agotarse a una gestión gubernamental, no es reducible a un Gobierno", respecto a la autodenominación que ha tomado la administración de Gabriel Boric para su gestión con un enfoque en las mujeres. Según señaló, para el grupo es "un poco problemática esta definición", lo que no quiere decir que a este grupo de la población no le importe quién gobierne ni que la postura del Ejecutivo sacrifique la autonomía del movimiento, al mantener la independencia. "Nos complica, lo hemos dicho también en lo que se denominó la 'Constitución feminista' del anterior proceso constitucional: es reducir el feminismo a la noción de un gobierno o de un instrumento legislativo, el feminismo es mucho más que eso, sostuvo.

