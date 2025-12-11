Síguenos:
Machado saludó a sus seguidores en Oslo

Visiblemente cansada, pero sonriente, la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, salió este jueves por la madrugada al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega, donde cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

En lo que fue su primera aparición pública desde enero de este año, la líder de la oposición venezolana salió posteriormente por la puerta del edificio para acercarse a las decenas de compatriotas congregados en el exterior para recibirla.

