Machado reconoció trabajar con EE.UU. pero negó estar implicada en sus operaciones

La líder opositora venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz de este año, admitió este jueves en Oslo que trabaja con el gobierno de Estados Unidos, que en los últimos meses ha aumentado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero aseguró no estar implicada en sus operaciones.

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado está "trabajando de manera ardua" con el Gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que la Administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

"No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia", dijo la líder opositora y Premio Nobel de la Paz en una rueda de prensa en Oslo.

Machado subrayó que va "un día a la vez" y recordó que ha dicho muchas veces que no va a especular sobre las estrategias o acciones de otros países.

"Desconozco si algún gobierno, en este caso de Estados Unidos, tiene un 'deadline' (plazo), nosotros vamos hasta el final", añadió.

Para Machado, no obstante, las acciones de Trump en el Caribe han sido "decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca".

La líder opositora sí admitió que están trabajando de manera ardua no solo con Estados Unidos, sino también con otros gobiernos en América Latina y Europa, para explicarles los planes que tiene la oposición en sus "primeras 100 horas y los siguientes 100 días" en el poder en un país que afronta "una crisis multidimensional".

Se trata, en su opinión, "no solo de una crisis humanitaria, sino también una crisis financiera, de servicios públicos y de seguridad, todo al mismo tiempo".

"El presidente Edmundo González y su equipo tienen un gran reto, pero quiero asegurarles que profesionales con mucho talento, experiencia y honestidad, tanto dentro de Venezuela como en el extranjero, están trabajando juntos. Tenemos los planes y equipos listos para tomar el control desde el primer día", dijo.

Venezuela "ya ha sido invadida"

Esta declaración fue parte de uno de los puntos de prensa que entregó tras llegar a Noruega la noche del miércoles, horas después de la ceremonia de entrega del premio, recogido por su hija, Ana Corina Sosa.

Más temprano, durante una conferencia realizada en compañía del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se le preguntó por su apoyo a una hipotética intervención militar de EE.UU, a lo cual Machado respondió que Venezuela "ya ha sido invadida", acusando al chavismo de dejar operar libremente a agentes rusos e iraníes, y a grupos terroristas y carteles de drogas.

En la misma oportunidad, dijo tener muchas esperanzas de que Venezuela sea "libre", y que de ese modo, pueda dar la bienvenida de nuevo a todos sus compatriotas que "han tenido que huir del país".

Respecto del Nobel de la Paz, lo calificó como un "reconocimiento al pueblo venezolano", definiéndose a sí misma como "sólo una de entre los millones de personas que conforman un movimiento por la democracia".

"Venezuela es el centro criminal de las Américas"

"Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, que han tomado el control del 60% de nuestra población y que no sólo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas", denunció.

La líder antichavista también acusó que lo que sostiene al Ejecutivo venezolano es un "fuerte sistema de represión" cuyos fondos proceden del tráfico de armas y del petróleo, y que cuando esos flujos se debiliten, "el régimen se terminará, porque eso es lo que le queda".

En ese sentido, pidió a la comunidad internacional que ayude a cortar estos recursos, además de solicitar expresamente a Noruega -país que en su momento criticó por su papel de mediación en el conflicto venezolano- apoyar la misma labor, y denunciar la situación del país.

"En Venezuela tenemos una situación donde un régimen autoritario combate a su propia gente, con millones de refugiados", dijo Støre, antes de asegurar que Noruega respeta la "voluntad" de los venezolanos y el derecho internacional.

Tras un largo viaje desde Venezuela, y después de que su participación en la ceremonia de entrega del Nobel fuera suspendida, la opositora venezolana realizó esta madrugada su primera aparición pública desde enero de este año: salió al balcón de su hotel en Oslo y saludó a sus seguidores, desde donde cantó el himno de su país, antes de acercarse a saludar a las decenas de compatriotas que la esperaban.

Un viaje arriesgado y el reencuentro con su familia

En su comparecencia de hoy, Machado no quiso dar detalles de su viaje, aunque agradeció su ayuda "a todos los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que hoy esté aquí" y dijo que "fue una experiencia, pero mereció la pena".

Machado se mostró emocionada al hablar del reencuentro con su familia, y aseguró que no pudo dormir la pasada noche "repasando el instante en el que volví a ver a mis hijos".

"Durante semanas he estado pensando en esa posibilidad, a cuál de ellos abrazaría primero o si abrazaría a los tres a la vez. Fue uno de los momentos más espirituales de mi vida", señaló Machado.

La opositora venezolana no cree que el chavismo sepa dónde se ha escondido en los 16 meses que lleva en la clandestinidad, "porque si no ciertamente habrían hecho todo para impedir que viniera aquí", y afirmó que si Nicolás Maduro sigue en el poder cuando ella regrese a su país, volverá a entrar a Venezuela sin que las autoridades la detecten ni sepan luego dónde encontrarla.

"Tenemos maneras de hacerlo y nos ocupamos de ello" y de evitar revelar cualquier rastro, aseguró.

Antes de reunirse con Støre, Machado visitó el Parlamento noruego (Storting), donde afirmó que el mundo apoya a la oposición venezolana y que espera regresar pronto a su país para compartir el Nobel con sus conciudadanos.