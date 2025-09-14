Este domingo se llevó a cabo la 50a ceremonia del Te Deum Evangélico, en la comuna de Puente Alto, que contó con la participación del Presidente Gabriel Boric, ministros de Estado, los candidatos presidenciales Jeannette Jara (PC), Evelyn Matthei (UDI) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), parlamentarios y representantes del Poder Judicial.

El reverendo Eduardo Cid, alto representante de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, expresó en su discurso que la desvalorización de la vida es un "signo claro de una realidad triste y dolorosa", haciendo una referencia indirecta a los proyectos valóricos como el aborto y la eutanasia, ambos en trámite en el Parlamento.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), instó por buscar puntos en común al señalar que no se observaron "posiciones de trinchera": "Una diferencia que es conocida y legítima no nos impide ver las múltiples coincidencias que tuvimos en las intervenciones que se dieron", destacó.

"El apostar por mayor justicia, por dignidad humana, respeto, por enfrentar los discursos de odio y la mentira, velar por la verdad y el amor al prójimo son cosas que compartimos y nos gustaría tener, en la centralidad, una unidad puesta en torno a esos valores", subrayó.

