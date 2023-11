Debate ha generado el convenio para trasladar pacientes con cáncer que necesitan radioterapia hasta Bariloche, del Servicio de Salud de Reloncaví (Región de Los Lagos) y el Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud de Argentina. Situación que el Dr. Hernán Letelier, vicepresidente de la Sociedad chilena de Radioterapia Oncológica, advirtió en Lo que Queda del Día, en Cooperativa, “no es la solución” para la lista de espera de la salud pública porque no habría un tratamiento de manejo integral y los centros de salud no están regulados con la legislación chilena, asimismo, apuntó que la medida tiene un gasto de 150 millones mensuales, lo que podría ser mucho menor haciendo el traslado de pacientes al interior del país, aunque, también apuntó que no es recomendado.

