Colmed y alza de casos Covid: Hay que cuidarse para no retroceder en medidas sanitarias

El presidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, abordó este sábado el aumento de casos Covid registrados en Chile durante las últimas semanas, alertando sobre la importancia de la vacunación contra la enfermedad y el autocuidado, para así evitar retroceder nuevamente en medidas sanitarias.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el profesional de la salud alertó del duro golpe que puede ser para la población chilena regresar a medidas preventivas, sobre todo el uso obligatorio de mascarilla.

"Cuando uno clínicamente habla con muchos pacientes y se menciona de las mascarillas, hasta se angustian frente a la posibilidad de tener que en forma obligatoria volver a usarla", relató el líder del Colmed.

Camila López: Doctor, ¿por qué en primavera hay un alza de los casos Covid? ¿Cuáles son los factores de esta subida de los números en comparación a la misma época del 2022?

Todos los entendidos hablan que el comportamiento que está teniendo el Covid en nuestro país es el esperable en el sentido que, a diferencia de la influenza y otros virus respiratorios, no tiene una estacionalidad tan marcada. Es decir, en cualquier momento del año puede haber un aumento de casos y eso es lo que ha sucedido no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Lo importante de esto es que afortunadamente, como hemos visto, esto no se ha acompañado de un aumento en la gravedad de los casos, de tal modo que los servicios de urgencia, así como los servicios hospitalarios, no han aumentado por Covid y eso es una buena noticia. En eso quiero insistir mucho, una de las formas de disminuir el riesgo de enfermar gravemente por Covid es la vacuna. Por lo tanto, esa es una herramienta que está a disposición de cada uno de nosotros y el llamado es que la utilicemos, que nos vacunemos lo antes posible porque es la mejor forma de evitar un compromiso grave como consecuencia de la infección.

Camila López: Doctor, ¿cuál es la variante dominante ahora de Covid-19? Usted destacaba la importancia de la vacunación. La dosis que está disponible ahora es la bivalente. ¿Es efectiva esta dosis para la variante dominante?

Es efectiva, pero ya claramente el Ministerio de Salud tengo entendido que está trabajando justamente en los contratos para comprar una nueva vacuna monovalente que tendría mejor respuesta sobre las variantes que están circulando en este momento en el mundo y en nuestro país. Eso se está trabajando y ojalá tengamos noticias pronto, porque así como la influencia cada año se vacuna de acuerdo a la cepa que esté predominando, es lo mismo con el Covid, pero en este momento la que tenemos disponible es la bivalente y que todavía tiene muy buena respuesta y nos otorga buena defensa justo para las cepas que están circulando mayormente en nuestro país. Por lo tanto, el llamado a todos aquellos que la última dosis de bivalente se la pusieron en un plazo mayor de 12 meses concurra lo antes posible vacunarse.

Camila López: ¿Hay un relajo quizás que puede ser una causa de esta alza en los casos Covid? Prácticamente ya no se ve gente con mascarilla en las calles, mucha gente también se dejó de vacunar, se puso la última dosis antes de la bivalente hace más de un año y nos ha vuelto a vacunar. ¿Ya se perdió el miedo o el riesgo al Covid-19?

Eso es verdad. Efectivamente no está tan presente en la mente de la comunidad, de las familias el tema de los riesgos que implica tener Covid (...) tuvo un impacto muy negativo y la gente se quiere olvidar del Covid. La gente en realidad, por ejemplo, cuando uno clínicamente habla con muchos pacientes y hablamos de las mascarillas, hasta se angustian frente a la posibilidad de tener que en forma obligatoria volver a usarla. Por lo tanto, para no llegar a ese tipo de situaciones es que nosotros justamente hacemos el llamado a cuidarnos, a vacunarse lo antes posible y por sobre todo también un llamado a las personas que están con síntomas, usar mascarilla y no participar en actividades grupales donde hay riesgo de que ellos contagian a otras personas. Particularmente en aquellos lugares donde hay personas con factores de riesgo como los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas.

Camila López: Asumo que también hay una baja en los exámenes, la gente no se está testeando, presenta síntomas pero lo deja pasar.

Así es, porque cada uno de nosotros asume que los síntomas que tiene o porque son un resfrío, que la mayoría de los síntomas actualmente se están manifestando como un

resfrío fuerte o porque son síntomas de alergia. Por lo tanto, insistimos que lo ideal es que se hagan pruebas, pero si no lo hacen, si tienen síntomas, por favor, protejan al resto usando mascarilla y que los integrantes de su familia también la usen justamente para cortar la cadena de contagio. Lo fundamental, vacunarse, usar mascarilla en forma voluntaria, pero los que tienen síntomas ojalá la usen siempre y se abstengan de participar en actividades grupales.

Camila López: Doctor Meza, esta alza en los casos Covid, usted ya lo decía al principio, no ha significado necesariamente un estrés al sistema de salud o un aumento de la ocupación de camas, de servicios de urgencia, de las clínicas, de los hospitales.

Así es, y afortunadamente la magnitud del alza está lejos de acercarse a lo que tuvimos el año pasado, comienzo de año, que tuvimos hasta más de 3.000 personas contagiadas nuevamente por día. Hoy tenemos un número mucho menor, pero justamente tenemos que cuidarnos para no tener que retroceder a algunas medidas sanitarias que claramente tienen un impacto importante en la salud mental de la comunidad.

Por lo tanto, insisto, llamar a vacunarse, usar la mascarilla si es que hay síntomas y

lavado de manos y no participar en actividades grupales si estoy con síntomas. Sobre todo eso es muy importante.

INDICACIONES A LEY CORTA DE ISAPRES

Camila López: Doctor Meza lo cambio de tema, hablemos de las Isapres. Ayer el gobierno dio a conocer sus indicaciones a la ley corta Isapres. Se corrigió también el monto a devolver que es de aproximadamente mil millones de dólares con un plazo de hasta 10 años para hacer esta devolución por parte de las aseguradoras privadas. ¿Ha podido revisar estas indicaciones? ¿Qué le parece la propuesta que hace el gobierno? ¿Qué le parece también esta corrección del monto?

Bueno, primero estamos revisando como Colegio Médico, haciendo un análisis sobre todas las indicaciones salieron recién ayer. Para nosotros posteriormente, una vez analizadas las indicaciones, realicemos nuestros planteamientos a la Comisión de Salud del Senado, donde ya nos pusimos en contacto con la persona que va a liderar el grupo técnico que discuta esto. Pero la primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede haber una disparidad tan grande en los montos calculados para pagar la deuda? Desde mil 400 millones de dólares por la superintendencia, el comité de expertos de la Comisión de Salud 400 millones de dólares y ahora el Ministerio de Salud, mil millones. Es importante que todas estas entidades técnicas se pongan de acuerdo, porque para la comunidad es inentendible que frente a un mismo problema existan miradas tan distintas, las que tienen implicancia y consecuencias extremadamente importantes si se implementa una u otra de las cifras que se están mencionando.

Por lo tanto, yo creo que al interior del Poder Legislativo va a tener que discutirse cuál es el monto real y después de eso, que se calcule el monto real, ver de qué forma, con una mirada política, es decir, asegurando que no usted ponga en riesgo el funcionamiento del sistema, se puede implementar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Esto que es realmente importante, que es algo técnico, también tiene que ser resuelto con una mirada política. Hoy, en las condiciones que estamos con nuestro país, no podemos permitir que el sistema privado caiga en este momento, puesto que eso tendría un impacto tremendamente negativo en la salud de toda nuestra comunidad y también tendría un impacto muy negativo en los funcionarios de la salud que hoy trabajan en el sector privado, muchos de los cuales perderían sus lugares de trabajo. Hoy, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nuestro país no se puede dar el lujo de perder recursos humanos e infraestructura para abordar los desafíos sanitarios que tenemos y, por lo tanto, con una mirada política, tenemos que buscar la forma en que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, se respeten los derechos de los usuarios, pero también se respete el funcionamiento. No pueden colapsar los prestadores tanto individuales como los prestadores institucionales.

Por eso insistimos que acá hay que buscar la mejor solución. Yo creo que el tiempo que hay a nivel del Senado para discutir esto no es muy amplio, por lo tanto, ahí tenemos que llevar todos los argumentos técnicos con una mirada política para resolver de la mejor forma esta situación.

PROPUESTA CONSTITUCIONAL

Camila López: Doctora Meza, ¿tuvo la oportunidad de revisar la propuesta constitucional relacionada con el área de la salud? Desde los sectores del centro izquierda, progresistas, acusan que se constitucionalizan las Isapres con esta propuesta constitucional. Desde la derecha se destaca la creación de un seguro de salud universal. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece al Colegio Médico? ¿Han podido formarse una opinión institucional respecto a esta propuesta?

En el próximo Consejo Nacional del Colegio Médico vamos a ver esta última propuesta definitiva, luego de lo cual vamos a tener una opinión colectiva como institución con respecto a esto y veremos qué gestiones podemos hacer justamente para trabajar justamente el cumplimiento de lo que se busca con esa propuesta. Pero todavía no tenemos la opinión definitiva como Colegio Médico.