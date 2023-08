FDA aprobó por primera vez un medicamento oral contra la depresión posparto

La Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) aprobó este viernes por primera vez el uso de un medicamento oral para tratar la depresión posparto.

El fármaco, que se comercializará bajo el nombre Zurzuvae, se debe consumir una vez al día durante 14 días, explicó en un comunicado el regulador.

La agencia estadounidense recordó que, hasta ahora, "el tratamiento de la depresión posparto solo estaba disponible como inyección intravenosa administrada por un sanitario en determinados centros".

Today, we approved the first oral medication indicated to treat postpartum depression in adults. https://t.co/z8SD0o2GUV pic.twitter.com/EJzoE73Q79