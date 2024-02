Descubren una vía para potenciar el efecto fármacos que reducen el colesterol

Investigadores de España y Dinamarca descubrieron una vía que va a permitir diseñar terapias para potenciar el efecto de los fármacos dirigidos a reducir el colesterol en la sangre, principal causa de la aterosclerosis, responsable de muchas enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares (infartos o ictus).

Lo han logrado científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (dependiente del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia) de España y de la universidad danesa de Aarhus, que han identificado el mecanismo central que conduce a la disminución de la aterosclerosis tras la reducción del colesterol en plasma, y los resultados se han publicado en Nature Cardiovascular Research.

El estudio revela que las células derivadas del músculo liso - las paredes de casi todos los órganos huecos del cuerpo, excepto el corazón- pueden ser un nuevo camino sobre el que dirigir las futuras terapias.

El mecanismo identificado se basa en un tipo de señalización inflamatoria en los subconjuntos celulares del músculo liso implicadas en el crecimiento de las placas de aterosclerosis, precisó el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en una nota difundida hoy.

Según explicó Jacob Fog Bentzon, jefe de los equipos participantes del CNIC y de la Universidad de Aarhus, su descubrimiento abre nuevas oportunidades para diseñar terapias dirigidas a potenciar el efecto beneficioso de los fármacos para reducir el colesterol y conducir a una regresión más eficaz de las lesiones en pacientes con aterosclerosis avanzada.

Las células del músculo liso conforman la pared de las arterias y proliferan y se transforman en tipos de células alternativas durante la aterosclerosis, responsable de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, como los infartos o los ictus.

El colesterol en sangre es la principal causa de la aterosclerosis, y reducir sus niveles con un estilo de vida saludable o con medicamentos específicos es una forma eficaz de prevenir el desarrollo de una aterosclerosis peligrosa, ha constado el CNIC.

En los casos en los que ya se ha desarrollado una aterosclerosis avanzada, reducir las cifras de colesterol también sirve para disminuir el riesgo de lesiones irreversibles como puede ser un infarto de miocardio o cerebral, pero los mecanismos que hay detrás de esos efectos no se han explicado completamente.

