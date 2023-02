Identifican nueva forma severa, con alta mortalidad, de la viruela del mono

Investigadores internacionales liderados por la Fundación Lucha contra las Infecciones (FLI) del Hospital Germans Trias i Pujol (Barcelona) y la Universidad Queen Mary de Londres identificaron una forma grave y necrotizante de "mpox" (antes llamada viruela del mono) que causa la muerte al 15 por ciento de las personas inmunodeprimidas con VIH avanzado.

El infectólogo del FLI, Oriol Mitjà, ha recomendado que esta forma severa de mpox se añada a la lista de infecciones graves de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro para el Control de Enfermedades, ya que son particularmente peligrosas para personas con VIH en estadios avanzados y han aconsejado que todas las personas con mpox se hagan la prueba del VIH.

La investigación, que publica este martes la revista The Lancet, ha recopilado la mayor serie de casos de este virus en personas con enfermedad avanzada por VIH, en la que identifican una nueva forma grave de mpox.

La mayoría de las infecciones por mpox en el brote internacional actual han pasado en redes sexuales de hombres homosexuales, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, y entre el 38 y el 50 por ciento de las personas diagnosticadas con la infección el pasado año también viven con el VIH, la mayoría en tratamiento con antirretrovirales y que llevan una vida libre de enfermedad.

Aunque los médicos sospechaban que la infección por mpox puede ser más grave en personas con VIH avanzado, hasta ahora no había un estudio global para certificarlo.

ANÁLISIS DE LOS CASOS: CERCA DE 30 FALLECIDOS

Este trabajo ha analizado los casos de 382 personas con VIH avanzado, de las que 107 fueron hospitalizadas y 27 murieron.

Así, han descrito una forma muy grave de mpox caracterizada por lesiones cutáneas necrosantes, grandes y generalizadas, tasas altas de infecciones graves y, en algunos casos, lesiones pulmonares inusuales.

Esta forma de infección comprende una mortalidad del quince por ciento en personas con enfermedad avanzada por VIH e inmunodeprimidas y, según ha confirmado el estudio, las 27 muertes tuvieron lugar en este grupo inmunodeprimido.

Por eso, los investigadores han pedido añadir esta forma grave de mpox a la lista existente de enfermedades definitorias del SIDA, para ayudar a los médicos a proteger a las personas inmunodeprimidas que corren mayor riesgo de morir debido a la infección por este padecimiento.

"AUTORIDADES DEBEN PRIORIZAR LA VACUNACIÓN A PERSONAS CON VIH"

"Todas las personas con mpox deberían hacerse la prueba del VIH, y todas las personas en riesgo con VIH e inmunosupresión deberían tener prioridad en la vacunación preventiva contra el mpox y en el acceso a antivirales", ha pedido Mitjà, que ha recordado que la mayoría de las muertes por esta infección han ocurrido en países con bajos niveles de diagnóstico de VIH o sin acceso universal a antivirales para mpox o VIH, y sin acceso a unidades de cuidados intensivas.

Según el infectólogo de la Fundación de Lucha contra las Infecciones y del Hospital Germans Trias i Pujol, "cuando los médicos reconocen lesiones cutáneas necrosantes o afectación pulmonar, han de utilizar una vía clínica diferenciada y un enfoque intensificado, y las autoridades de salud deben priorizar la vacunación de las personas que viven con el VIH".

Actualmente, hay una lista de catorce infecciones que se comportan de forma diferente y son particularmente peligrosas para las personas inmunodeprimidas con infección avanzada por VIH, y los investigadores quieren que este mpox se incluya en esta clasificación para guiar el manejo de las personas con mayor riesgo de morir debido a estas infecciones.

Previamente a este trabajo, los investigadores habían publicado tres estudios de casos sobre el reciente brote global de mpox: el primero analiza la infección por mpox en hombres; el segundo describe la presentación de la enfermedad atendiendo a su virología, epidemiología, patogénesis o presentación clínica, y el tercero se centra en la infección por mpox en mujeres y personas no binarias.

Well! This is quite the summary of #mpox in people with HIV and low CD4 presented by @profchloeorkin at #CROI2023. https://t.co/ZPYTh2uWoy