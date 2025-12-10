Chile apareció en el ranking de tráfico de popular sitio para adultos

Se define como "el sitio porno más grande del mundo" y tal como Spotify o YouTube, Pornhub hace un "recuento" estadístico de fin de año, con datos sobre tráfico, tipo de contenido y origen del tráfico que recibe anualmente.

Y los números muestran que el top 3 de visitas proviene de Estados Unidos, México y Filipinas, pero en la lista también aparece Chile, en el lugar 20, cayendo un puesto respecto a 2024.

Sin embargo, los usuarios nacionales son sextos en tiempo promedio de cada visita, con 9 minutos y 46 segundos, aumentando casi un minuto en comparación al año anterior; en una tabla que lideran los nipones, con 11 minutos y 2 segundos.

Un dato curioso que destaca el portal es que Chile aparece también en el ranking de mayores caídas puntuales de tráfico, con -30,5% el 18 de septiembre, coincidiendo con Fiestas Patrias.