Chile apareció en el ranking de tráfico de popular sitio para adultos
Pornohub incluso analizó el efecto de Fiestas Patrias en las visitas desde el país.
Se define como "el sitio porno más grande del mundo" y tal como Spotify o YouTube, Pornhub hace un "recuento" estadístico de fin de año, con datos sobre tráfico, tipo de contenido y origen del tráfico que recibe anualmente.
Y los números muestran que el top 3 de visitas proviene de Estados Unidos, México y Filipinas, pero en la lista también aparece Chile, en el lugar 20, cayendo un puesto respecto a 2024.
Sin embargo, los usuarios nacionales son sextos en tiempo promedio de cada visita, con 9 minutos y 46 segundos, aumentando casi un minuto en comparación al año anterior; en una tabla que lideran los nipones, con 11 minutos y 2 segundos.
Un dato curioso que destaca el portal es que Chile aparece también en el ranking de mayores caídas puntuales de tráfico, con -30,5% el 18 de septiembre, coincidiendo con Fiestas Patrias.