Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.0°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Sociedad | Sucesos

Chile apareció en el ranking de tráfico de popular sitio para adultos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Pornohub incluso analizó el efecto de Fiestas Patrias en las visitas desde el país.

Chile apareció en el ranking de tráfico de popular sitio para adultos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Se define como "el sitio porno más grande del mundo" y tal como Spotify o YouTube, Pornhub hace un "recuento" estadístico de fin de año, con datos sobre tráfico, tipo de contenido y origen del tráfico que recibe anualmente.

Y los números muestran que el top 3 de visitas proviene de Estados Unidos, México y Filipinas, pero en la lista también aparece Chile, en el lugar 20, cayendo un puesto respecto a 2024.

Sin embargo, los usuarios nacionales son sextos en tiempo promedio de cada visita, con 9 minutos y 46 segundos, aumentando casi un minuto en comparación al año anterior; en una tabla que lideran los nipones, con 11 minutos y 2 segundos.

Un dato curioso que destaca el portal es que Chile aparece también en el ranking de mayores caídas puntuales de tráfico, con -30,5% el 18 de septiembre, coincidiendo con Fiestas Patrias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada