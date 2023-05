Shamekia Morris ha sido duramente criticada por ponerle tatuajes temporales a su hijo en el torso, cuello y extremidades, desde que era un bebé. La mujer suele compartir los diversos diseños que le aplica al pequeño en sus redes sociales, lo cual ha causado que la acusen de criarlo para que convierta en un "matón" o un "gángster". "La reacción ha sido horrible, sé que no soy una mala madre. No me importa porque es un estilo de vida que disfrutamos", comentó la mujer que está tatuada por todo el cuerpo.

