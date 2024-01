Extranjero alabó tecnología del transporte público e hizo llamado a chilenos

Un tiktoker venezolano quedó sorprendió al ver la tecnología que tienen algunos paraderos del transporte público de Chile.

Se trata de Alirio Real, quien se encontraba en un paradero de micro en la comuna de Las Condes, cuando se percató que había una pantalla que indicaba el tiempo de llegada de los diferentes recorridos, y un sistema de audio para las personas con discapacidad auditiva.

"Las cosas de Chile no dejan de sorprenderme", comenzó el creador de contenido antes de mostrar el paradero, "hay muchas personas que siguen hablando mal de Chile, incluso chilenos que no valoran estar aquí, porque no han visto lo que hay en otros países, que la verdad no le llega ni cerca a la tecnología y a las cosas que tenemos acá".

Fue entonces cuando el influencer hizo un llamado a los chilenos a "valorar y a cuidar todo lo que hay en Chile, porque cuando salgan a países vecinos se van a dar cuenta de que no están tan mal como piensan".