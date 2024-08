Influencer creó mascarilla facial con sus heces: Situación alarmó a los médicos

Una influencer de Brasil alarmó a los expertos de la salud tras aplicarse una mascarilla facial creada con sus propias heces para "prevenir el envejecimiento".

Débora Peixoto, de 31 años, compartió un video en su cuenta de Instagram que mostraba el momento en el que abría un recipiente con sus heces, para luego untárselas en el rostro.

La mujer, que anteriormente se había vuelto viral por aplicarse su propia sangre menstrual en el rostro para suavizarlo, explicó que había leído en internet que la "mascarilla fecal" podría hidratar y "evitar el envejecimiento".

"Es la cosa más boyante que he hecho en mi vida. ¡Me ha funcionado y mi piel se ha librado de la descamación!", explicó la mujer mientras usaba una pinza en la nariz para no sentir el mal olor.

La situación fue duramente criticada por los médicos, quienes aseguraron que los problemas de salud que conlleva la técnica superan a los supuestos beneficios de ella.

"De todas las 'tendencias' en el cuidado de la piel, esta es una de las más extrañas que he conocido. No existe absolutamente ningún beneficio científico para la piel en el uso de heces como mascarilla facial", explicó la dermatóloga Sophie Momen a The New York Post.

Por otro lado, el doctor Tunc Tiryaki explicó que "aplicar heces en la cara puede introducir estos patógenos en el cuerpo a través de pequeños cortes, abrasiones o membranas mucosas, lo que puede provocar infecciones cutáneas graves o enfermedades sistémicas".