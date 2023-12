Joven llora amargamente tras ser rechazada en una cita por ser trans: “¿Qué culpa tengo yo?”

Una joven se viralizó al compartir un video en el que llora desconsoladamente tras haber sido rechazada por su cita luego que le contó que era trans.

Según explicó Lucia Peregrin, un hombre con el que estaba conociéndose por redes sociales, dejó de hablarle repentinamente y sin explicaciones pocas horas antes de juntarse en persona por primera vez.

"Llevo media hora intentando tranquilizarme, pero no puedo. Estoy harta que me rechacen siempre por ser una chica trans. ¿Qué culpa tengo yo de ser una chica trans? Yo no he elegido ser una chica trans. ¿Por qué lo tengo que contar si no tengo la confianza suficiente?", se descargó la joven.

La situación desató un acalorado debate entre los usuarios de redes sociales, ya que algunos aseguraban que el chico estaba en todo su derecho de elegir estar con ella o no, y que la joven debió haberle comentado de su transición desde un comienzo.

Sin embargo, otros internautas sostenían que el joven actuó de forma homofóbica y que debió haberle dicho que simplemente no estaba interesado en ella.

@luciaperegrin96 ESTOY HARTA QUE ME RECHACEN POR SER TRANS. A pesar de estar operada con mi reasignacion y dar por finalizada mi transicion. Se me sigue rechazando y es licito no pasa nada, a todo el mundo no le puedes gustar , lo se soy consciente de ello , tampoco pretendo agradar a todo el mundo. En el video como se puede observar estoy sufriendo un ataque de ansiedad. ¿por que? te preguntaras , bueno del chico de el que hablo si que le gustaba yo, tanto fisicamente como personalmente. Que paso ? saco el tema si yo soy trans , hablamos al respecto largo y tendido. Al final me comento que no pasa nada y no era un impedimento para el y que nada cambiaba. despues de esto desaparecio. La sensacion de rechazo la e experimentado muchas veces en mi vida y sobre este tema miles de veces , me da impotencia y rabia por que yo no puedo hacer nada para cambiar el echo de que soy trans. Pero lo que si puedo conseguir es visicilizar lo que nos pasa a las chicas trans , para que aquellas personas desconocidas en el tema , tomen algo mas de empatia y normalidad al respecto , por que yo soy una chica mas del mundo y no soy ningun bicho raro. y me da mucha rabia todo lo que se dice al respecto de las chicas trans y sobre mi. tambien puedo llegar a entender que yo no estoy respetando a los chicos heteros por mis faltas de respeto en el video , en mi defensa dire que es en caliente y estaba sufriendo un ayaque de ansiedad , aunque eso no es justificable se puede observar que muchas de las cosas que digo nisiquiera tienen sentido y me expreso muy mal por que estoy sufriendo un ataquede panico y obiamenre me duele mas lo mio soy persona. #depresión #ansiedad #rechazo #chicatrans #trans ♬ sonido original - Lucia Peregrin