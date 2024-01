Joven rompe en llanto al no encontrar trabajo: “Tengo dos títulos y hablo tres idiomas”

Una joven se viralizó al dar a conocer su frustración por no encontrar trabajo, pese a tener dos títulos universitarios y hablar tres idiomas.

En el video de TikTok, la joven aseguró haber ido con su currículum a diferentes lugares para postular a los trabajos en los que pagaban el sueldo mínimo, pero que aún así la respuesta que le daban era que no estaban contratando.

"Esto es lo más humillada que me he sentido en mi vida. No es lo que esperaba. Me gradué de la universidad con dos títulos en comunicaciones y actuación, hablo tres idiomas. Sólo quiero ser una tiktoker por ser tan real con ustedes, pero no puedo ser delirante, porque tengo que empezar a ganar dinero", dijo la mujer entre lágrimas.

El registro causó opiniones divididas en redes sociales, ya que algunos usuarios se compadecieron de ella, mientras que otros aseguraron que es una situación común en Latinoamérica, y que es parte de la vida real.