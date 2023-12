Mujer de 38 años se arrepiente de no haber tenido hijos: Culpó al feminismo

Una mujer de 38 años se arrepintió de no haber tenido hijos antes y aseguró sentirse defraudada del feminismo por ello.

Melissa Persling, de Idaho, Estados Unidos, se casó a los 22 años, pero decidió no tener hijos porque quería concentrarse en su profesión.

Tras 10 de años de matrimonio, tanto ella como su ex comenzaron a distanciarse, ya que entre otras cosas, Persling se resentía cuando él le pedía que preparara la cenara o que lavara la ropa, así que decidieron divorciarse.

Fue entonces cuando la mujer les prometió a sus familiares que no se volvería a casar, porque necesitaba buscar su propia independencia.

Pero, a medida que se acerca a los 40, aseguró estar "aterrorizada" de haber perdido la oportunidad de formar una familia.

"Me siento increíblemente traicionada por el feminismo. No quiero incluir el movimiento completamente porque creo que uno toma sus propias decisiones. Pero constantemente me alimentaban con la idea de que las mujeres pueden hacerlo todo y que no necesitamos a los hombres, pero no es así", dijo a Fox News.

La mujer ahora intenta alertar a las más jóvenes para que no tomen las mismas decisiones que ella, ya que aseguró que con el tiempo "comencé a sentirme egoísta por pasar tanto tiempo concentrándome únicamente en mí mismo... Mi propia existencia comenzó a sentirse superficial y vacía. He llegado a este punto en el que me dado cuenta de que esa no es una vida que te traerá felicidad".

"Siento que estoy en un lugar muy diferente ahora. Entiendo cuál es el sacrificio del matrimonio y cuál es su belleza, y no creo que haya apreciado lo que es la familia", concluyó.