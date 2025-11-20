Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago18.0°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Sociedad | Sucesos

Óptica se viraliza por lente para miopía extrema

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

¿Cómo luce un cristal para -28,5?

Óptica se viraliza por lente para miopía extrema
 Captura @opticaboschettismart
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una óptica argentina se viralizó en redes sociales luego de que compartiera un video sobre un pedido inusual, pues el cliente padece de una miopía muy alta y necesitaba cristales con -27.5 y -28.5 de graduación.

"La graduación más alta que fabricamos hasta el momento en nuestro labora digital. Ahora falta ver cómo quedan calibrados en el armazón que eligió el cliente, cuando pasen al laboratorio de calibrado", escribió Boschetti Smart, que tiene su tienda en la calle Corrientes, en Buenos Aires.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada