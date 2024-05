"Fui abducido": La experiencia paranormal vivida por el senador Bianchi

El senador Karim Bianchi reveló una experiencia paranormal que vivió en el año 2012 con personas que eran "de otro planeta" durante un viaje a Punta Arenas, Región de Magallanes.

En el programa "Not News" de Vía X, el parlamentario magallánico relató que "venía camino de Natales a Punta Arenas, se me acerca una luz que giraba en un platillo, se me apaga el vehículo, venía conversando por teléfono con alguien; se me apaga todo y luego aparezco 200 kilómetros más adelante, y con la persona que estaba hablando le dije 'ya llegué'".

Luego de ese suceso, el senador contó que comenzó a tener particulares visiones.

"Después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar con una persona experta, entonces tenía un significado de que uno veía por el giro del cogote y los ojos. Y me regalaron... Llegó una persona, me regaló un búho. Vi una amiga con una polera de búho", detalló el senador.

El hecho no quedó allí, ya que posteriormente llegó un hombre a su oficina que decía ser "de otro planeta" y que tenía documentos secretos de la NASA que Bianchi debía dar a conocer.

"Llegó un viejo pelado, chico, a la oficina y me trajo unos papeles, y me dijo 'usted tiene que difundir el mensaje' y me trae papeles que eran secretos de la NASA. Me dijo que era una persona de otro planeta y dado que yo, en vista que había sido abducido, me traía esos documentos. Documentos que aún tengo.", cerró.