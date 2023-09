La NASA creará un departamento dedicado a estudiar los ovnis

El administrador de la NASA, Bill Nelson, anunció este jueves la creación de un departamento especializado en el estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, en inglés), que intentará encontrar sentido a las "anomalías en los cielos" que se encuentran frecuentemente.

"Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad", afirmó en una conferencia de prensa, en la que presentó un informe sobre cómo mejorar la identificación de los ovnis.

Nelson negó que el gobierno estadounidense esté siendo poco transparente con los fenómenos que se encuentran y no se pueden identificar, e insistió en que la NASA no ha hallado "ninguna evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre".

"Hay mucha preocupación de que existan documentos clasificados y de que el gobierno estadounidense no esté siendo abierto. Bueno, nosotros somos el gobierno estadounidense, y estamos y estaremos abiertos sobre esto", insistió Nelson, quien también reconoció que no puede poner la mano en el fuego por otros departamentos gubernamentales que estén involucrados en el análisis de ovnis.

