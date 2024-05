Profesora extranjera denunció haber sido estafada con $304 millones

Una profesora alemana –que pidió ser identificada como N.N.K.- presentó una querella al 4º Juzgado de Garantía de Santiago contra dos personas que la habrían estafado con 304 millones de pesos.

Según consignó LUN, se trata de una mujer que llegó al país hace 27 años y ahora, con 60 años, quería ocupar sus ahorros para irse un tiempo a Italia "para preocuparme un poco de mí. Ese era mi sueño hace muchos años".

Sin embargo, la magister en docencia universitaria indicó que todos sus sueños se esfumaron, luego de realizar una serie de inversiones y no recuperar ese dinero.

La inversión: Le ofrecieron 1,7% de interés cada 90 días

La víctima relató, que en 2022, conoció a uno de los hombres que la estafó y que le presentó a un amigo que le aseguró que "trabaja en Principal Financial Group".

En esa línea, explicó ambos le ofrecieron invertir su dinero con un 1,7% de interés cada 90 días. "Lo que tampoco era espectacular, pero al haber una institución financiera detrás, me daba confianza", señaló la profesora.

No obstante, y pese a que el sujeto efectivamente trabajaba en dicha empresa, la inversión la realizaba con una empresa personal llamada Chilean Seller Inversiones. Situación que la mujer desconocía.

Según precisó N.N.K., ella entregaba cheques con montos millonarios a uno de los querellados, que los pasaba recoger a su propia casa, y luego de tres meses, le depositaban en su cuenta ese dinero más los intereses.

La inversión funcionó bien en un comienzo, pero fue en diciembre del año pasado cuando debían depositarle el monto de las inversiones de octubre y noviembre, pero no lo hicieron. Lo que era equivalente a $304 millones.

La víctima manifestó que "uno de ellos me dijo que había pagado sus deudas con mis ahorros. El otro básicamente me mandó a la punta del cerro y me mandó a hablar con su abogado".

Tras investigar a los querellados un poco más, la profesora se dio cuenta que uno de los estafadores contaba con cinco demandas civiles en su contra, siendo la primera del 2008, y que había otras dos personas en la misma situación, que perdieron $90 millones.

Tras los hechos, la mujer comenzó a hacer clases de francés e inglés para poder recuperar algo de dinero. "Mi plan era tan lindo. Ahora siento que estoy empezando de cero (...) Incluso, no he podido contar a todos mis hijos lo que me pasó", lamentó.