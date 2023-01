"Sentí una química": Monja abandonó el convento para casarse con un sacerdote que sólo vio una vez

Una mujer que vivió 24 años como monja en Inglaterra, renunció a su vida en el convento para casarse con un sacerdote del que se enamoró tras haberlo visto sólo una vez.

Mary Elizabeth aseguró haber sentido algo especial el momento en que la manga del sacerdote tocó la suya, cuando éste se encontraba de visita en su convento. "Sentí una química allí, algo, y estaba un poco avergonzada. Y pensé, 'Dios, ¿él también sintió eso?' Y cuando lo dejé salir por la puerta, fue bastante incómodo", recordó la mujer.

Sin embargo, tras el breve encuentro el sacerdote le envió una carta en la que le hacía una sorprendente pregunta: "¿Dejarías tu orden y te casarías conmigo?".

Inicialmente la mujer aseguró haberse sentido confundida, ya que nunca había estado enamorada y ninguno de los dos se conocía bien. "Estaba un poco sorprendida. Llevaba un velo, por lo que nunca vio el color de mi cabello. Realmente no sabía nada sobre mí, nada sobre mi educación. Ni siquiera sabía cuál era mi nombre no religioso", comentó la ex monja.

Tras reflexionar la situación y conversarlo con su superiora, finalmente Mary Elizabeth decidió abandonar el convento para casarse con el sacerdote, junto a quien aún intenta adaptarse a la vida fuera del monasterio.