Vuelo a Londres fue cancelado por pasajero que defecó en el piso del baño

La aerolínea easyJet tuvo que cancelar un vuelo de Tenerife a Londres, Reino Unido, luego que un pasajero defecara en el piso del baño antes de despegar.

Según consignó el Daily Mail, el vuelo EZY8054 despegaba el domingo a las 20:05 horas para llegar a las 00:20 horas a la capital británica. Sin embargo, sufrió diferentes incidentes que causaron atrasos de más de 2 horas.

Primero, a los pasajeros se le cambió la aeronave a una más pequeña, por esta razón se les ofreció un vale de 500 libras (cerca de 580 mil pesos chilenos) si dejaban voluntariamente el vuelo. "Nadie lo tomó", relató una pasajera a dicho medio.

Tras esto, easyJet decidió sacar a 10 personas aleatoriamente y mover las maletas a otros vuelos, porque el avión estaba muy pesado y no podía volar. Lo que generó el atraso de horas.

Mientras todo eso ocurría, la situación del baño se comenzó a sentir y al abrir la puerta se dieron cuenta que estaba todo el piso sucio, lo que finalmente motivó la cancelación. "Tuvimos muchos problemas con nuestro vuelo... por lo que alguien podría, literalmente, haberse defecado accidentalmente", reflexionó la pasajera.

Sin embargo, eso no fue todo. Tras la cancelación, la aerolínea informó que no pudo encontrarle alojamiento a todos los pasajeros, por lo que reembolsarían el costo "razonable" de los hoteles que encontrasen por su cuenta, así como la comida y desplazamiento desde y hacia el aeropuerto.

Igualmente, la empresa señaló al Daily Mail que "la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y tripulación es la máxima prioridad de EasyJet y, aunque esto estaba fuera de nuestro control, nos gustaría pedir disculpas a los clientes por las molestias causadas".

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor🤯 quite literally couldn’t make this shit up🥲 #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew