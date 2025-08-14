En esta edición de Cortar por Lozano, hablamos con los economistas María de los Ángeles Pérez y Miguel Socías, que tras 23 años liderando equipos de empresas como Airbnb y Netflix en Silicon Valley, volvieron a Chile con el fin de aportar a la comunidad en 2022.

Es así que, junto a la fundación Soy Más, el matrimonio comenzó a realizar talleres de capacitación laboral, enfocados en Inteligencia Artificial y programación web, a madres jóvenes que residen en comunas como La Pintana, Maipú, Renca y Antofagasta.

