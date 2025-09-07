La líder indígena y Nobel de la Paz (1992), Rigoberta Menchú, advirtió que la humanidad enfrenta el riesgo de perder su esencia en la era digital si la tecnología y la inteligencia artificial no se ponen al servicio del bien común.

En su participación en el encuentro anual ‘México Siglo XXI’ de la Fundación Telmex, del magnate mexicano Carlos Slim, pidió a los jóvenes usar sus talentos y conocimientos para construir un futuro con conciencia ética y colectiva.

“La ciencia, la tecnología, es creación humana, no extraterrestre. Si entendemos que la ciencia, la tecnología está al servicio del bien común, estoy segura que todo lo que toca nuestras manos en tecnología vamos a inyectarle esa misión del bien común”, afirmó frente a los asistentes en el Auditorio Nacional de la capital mexicana.

