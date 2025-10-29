Nvidia y Uber trabajan para operar la mayor red de vehículos autónomos del mundo

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia y la empresa de movilidad Uber anunciaron que están trabajando para operar a partir de 2027 la red de vehículos autónomos de nivel 4, el segundo más elevado, más numerosa del mundo.

Las dos compañías señalaron en un comunicado que su objetivo es utilizar la flota de robotaxis de Uber junto con la plataforma de Nvidia Drive AGX Hyperion 10 para vehículos autónomos.

El sistema de Nvidia permitirá la operación de hasta 100.000 vehículos autónomos de nueva generación que Uber desarrollará en colaboración con el gigante tecnológico y otros socios empresariales.

El anuncio supone una amenaza directa a los planes del empresario Elon Musk, según los cuales los propietarios de vehículos de Tesla podrán, en el futuro, integrar sus automóviles en el servicio de robotaxi del fabricante.

Musk ha indicado en el pasado, que los propietarios de automóviles de Tesla podrán obtener ingresos adicionales con sus vehículos utilizándolos como robotaxis en la red del fabricante mientras no los usan.

"Nvidia es la columna vertebral de la era de la IA"

Como señaló hoy Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber, el acuerdo con Nvidia permitirá a los fabricantes de automóviles que utilizan los sistemas del gigante tecnológico, formar parte de la red de transporte de Uber, y potencialmente competir con Tesla.

"Nvidia es la columna vertebral de la era de la inteligencia artificial y ahora está aprovechando plenamente esa innovación para desplegar la autonomía de nivel 4 a una escala enorme, al tiempo que facilita que los vehículos autónomos impulsados por Nvidia se integren en Uber", explicó.

Nvidia ya tiene acuerdos con algunos de los principales fabricantes de automóviles del mundo para que éstos usen su sistema de conducción autónoma.

Stellantis está desarrollando plataformas compatibles con la tecnología de Nvidia para utilizar las capacidades del nivel 4 de autonomía y cumplir los requisitos de los robotaxis.

Lucid, el fabricante de vehículos eléctricos de lujo, y la alemana Mercedes-Benz también usarán la plataforma Hyperion de Nvidia en el futuro.

Además, las empresas de camiones Aurora, Volvo y Waabi también están desarrollando sus sistema de conducción autónoma de nivel 4 en colaboración con Nvidia.

"Robotaxis marcan el inicio de una transformación"

El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, declaró que "los robotaxis marcan el inicio de una transformación global en movilidad, haciendo el transporte más seguro, limpio y eficiente".

"Junto con Uber, estamos creando un marco para que todo el sector pueda desplegar flotas autónomas a escala, impulsadas por la infraestructura de inteligencia artificial de Nvidia. Lo que antes era ciencia ficción se está convirtiendo rápidamente en una realidad cotidiana", añadió.

Hyperion 10 es el nuevo sistema de conducción autónoma de Nvidia y reúne todo el hardware y el software necesario para que un vehículo pueda actuar sin necesidad de intervención humana.

El sistema cuenta con numerosas cámaras, radares, un sensor lidar y sensores ultrasónicos para 'ver' su entorno. Los datos son procesados por un superordenador que utiliza chips de inteligencia artificial con un software entrenado con millones de kilómetros de operación real de vehículos.

El nivel 4 de autonomía permite al vehículo conducirse solo en la mayoría de las situaciones, aunque todavía necesita la supervisión humana en algunos entornos específicos.

Los sistemas de conducción autónoma que utilizan en la actualidad fabricantes como Tesla o General Motors (GM) están considerados como nivel 2, ya que no pueden circular sin supervisión humana y solo ayudan al conductor en el control del vehículo.