De visita en Chile, el consultor en estrategia, innovación y transformación organizacional español Xavier Marcet, autor de libros como "Esquivar la mediocridad" y "Management Humanista", conversó con Lo Que Queda del Día en Cooperativa y se refirió al impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral, asegurando que esta tecnología "no va a sustituir" a las personas, pero sí quienes "sepan pensar y que se manejen bien con determinados tipos de máquina" reemplazarán a las que no.

El fundador de la Barcelona Drucker Society y profesor de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra rechazó los pronósticos "tremendistas" que predicen una masiva pérdida de empleos a causa de la IA, afirmando que "todas las interrupciones tecnológicas han tenido sustituciones de puestos de trabajo", pero también han creado nuevos. En ese sentido, llamó a emprender una "gran campaña de aprendizaje" para que las personas puedan adaptarse.

