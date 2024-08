SpaceX lanzó un satélite chileno al espacio para observar la biodiversidad

SpaceX, compañía del multimillonario Elon Musk, lanzó este viernes el satélite chileno Lemu Nge ("Ojo del Bosque" en Mapudungún) desde la Base de la Fuerza Espacial Vandernberg en California, Estados Unidos, marcando un hito importante en la historia del país.

Según consignó T13, el nanosatélite -creado por la startup Lemu- es el primero en el mundo que está diseñado exclusivamente para observar la biodiversidad en los ecosistemas de nuestro planeta, por lo que se convierte en una herramienta de alto valor para el estudio y protección del mundo natural.

Asimismo, también marcó un hito tecnológico sin precedentes en el país, ya que se convirtió en el primer satélite que una empresa chilena pone en órbita.

"Las imágenes satelitales son la forma más eficiente de poder monitorear las 51.000 millones de hectáreas de nuestro planeta, pero a pesar de todos los satélites que hay en órbita, muy pocos son de observación terrestre y aún menos cuentan con instrumentos que nos permitan efectivamente distinguir biodiversidad desde el espacio", detalló Leo Prieto, fundador y director ejecutivo de Lemu.

En concreto, la información recopilada ayudará a diseñar acciones de conservación efectivas y a gestionar de manera sostenible las funciones naturales del país. De igual manera, se espera que su función se amplíe al Sur Global y, eventualmente, al mundo entero

Lemu Nge es un nanosatélite de 6U (30x20x10 cm), aproximadamente del tamaño de una caja de zapatis y cuanta con una cámara hiperespectral de alta resolución, que puede segmentar la cobertura del suelo y la biodiversidad de la vegetación con una precisión más de 20 veces superior a la actual.

🛰️ Our satellite Lemu Nge launches TODAY, Friday, August 16th, 2024! 🛰️



SpaceX has publicly announced that the Transporter-11 mission is ready to go 🚀



Join us today at 12:30 p.m. (Chilean time) on Lemu’s YouTube channel for our launch event. 🗓️



See you there! 3️⃣ 2️⃣ 1️⃣ 🚀 💫 pic.twitter.com/NaILrwe1iv