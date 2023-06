"Envíame la dirección": Mark Zuckerberg listo para pelear con Elon Musk

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, le mandó un duro mensaje por Instagram a Elon Musk, propietario de Twitter, después de que este mismo bromeara con la idea de un combate en una jaula de artes marciales mixtas entre ambos.

"Envíame la dirección", escribió el co-fundador de Facebook en una historia de Instagram sobre un pantallazo del tweet de Musk que decía: "Estoy listo para una pelea en jaula si él lo está lol". Esto en respuesta a la filtración del proyecto de Meta que buscaría competir con Twitter.

