Gobierno de Biden demandó a Elon Musk por fraude en la compra de Twitter

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) interpuso este martes una demanda civil contra Elon Musk por fraude en la compra, en 2022, de la red social Twitter, luego rebautizada como X.

La demanda afirma que Musk omitió informar sobre la acumulación de una participación activa en Twitter, como estaba obligado a hacer, lo que le permitió adquirir acciones a "precios artificialmente bajos".

El magnate compró Twitter por 44 mil millones de dólares en 2022, pero a principios de ese año había acumulado el 9 por ciento del accionariado, sin revelarlo públicamente a tiempo.

Las normas de la SEC obligan a revelar una participación mayor al 5 por ciento en una empresa en un periodo de 10 días, algo que Musk no hizo. Eso le permitió seguir comprando acciones por valor de unos 500 millones de dólares, ahorrándose cerca de 150 millones de dólares, según la SEC.

Los reguladores interpusieron la demanda ante un tribunal federal del Distrito de Columbia y piden que Musk sea condenado a devolver las ganancias injustas obtenidas y pagar una multa.

Un abogado de Musk, Alex Spiro, dijo en un comunicado que su cliente "no ha hecho nada malo" y dijo que el verdadero "fraude" es la demanda de la SEC, cuya acción llega a seis días de que el presidente Joe Biden abandone el poder y sea reemplazado por Donald Trump.

Desde la compra de Twitter, Musk se implicó en política doméstica e internacional, y se convirtió en un importante donante de la campaña presidencial de Donald Trump.

El republicano tiene prometido a Musk un influyente papel como líder del "Departamento de Eficiencia Gubernamental", un organismo asesor dedicado a recortar el gasto público y las regulaciones.

Just wanted to express appreciation for President @realDonaldTrump and so many people, both inside & outside of government, supporting @DOGE.



I am confident that the American people will be happy with the outcome.