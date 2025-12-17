Tuneladora ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo avanza bajo el río Yangtsé

La tuneladora "Linghang", la más grande del mundo diseñada para ferrocarriles de alta velocidad, superó esta semana los 10.000 metros de excavación bajo el río Yangtsé, acercándose a la etapa final de uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del país.

La obra es considerada estratégica para mejorar la conectividad en el este de China y consolidar su red de trenes rápidos.

La tuneladora trabaja en el túnel submarino que conectará el distrito de Chongming, en Shanghái, con la ciudad de Taicang, en la provincia de Jiangsu. El trazado total alcanza los 14,25 kilómetros, de los cuales 13,2 kilómetros se realizan mediante excavación mecanizada.

Con solo mil metros restantes para llegar a la orilla sur del Yangtsé, el avance marca un punto crítico del proyecto, tanto por la complejidad técnica como por las condiciones geológicas del río más largo de China.

Tecnología de gran escala

Según informó el Diario de Ciencia y Tecnología, la tuneladora ferroviaria de alta velocidad mide 148 metros de largo, pesa cerca de 4.000 toneladas y cuenta con el cabezal de corte más grande del mundo, con un diámetro de 15,4 metros.

Además, incorpora sistemas inteligentes para detección del terreno, excavación automatizada y colocación de revestimientos, lo que permite mantener altos estándares de seguridad y precisión durante la perforación bajo el lecho del río Yangtsé.

Trenes de alta velocidad sin reducir marcha

Uno de los principales objetivos del túnel es permitir que los trenes de alta velocidad crucen el Yangtsé sin disminuir su velocidad, algo poco común en infraestructuras subfluviales de este tipo.

Para China, este tipo de obras refuerza su liderazgo global en infraestructura ferroviaria y en tecnologías aplicadas a grandes proyectos de ingeniería.

Con la finalización del túnel cada vez más cerca, el proyecto se perfila como una nueva referencia mundial en túnel ferroviario de alta velocidad y construcción subterránea a gran escala.