China anuncia política fiscal más proactiva y refuerza postura monetaria flexible para 2026

El Politburó del Partido Comunista de China (PCCh) anunció en Pekín que el país aplicará una política fiscal más proactiva y una postura monetaria moderadamente flexible en 2026, durante una reunión encabezada por el presidente Xi Jinping.

El mensaje llega al cierre del decimocuarto plan quinquenal y en un contexto global incierto, lo que convierte estas definiciones en un punto clave para la economía china y para sus socios comerciales, incluidos Chile y América Latina.

Un 2026 marcado por ajustes macroeconómicos

El organismo destacó que China cumplirá sus principales metas económicas y sociales al finalizar 2025, pese a un escenario desafiante. Según Xinhua, esta evaluación positiva se sustenta en avances en ciencia, tecnología, defensa, cultura y diplomacia, elementos centrales del desarrollo chino en los últimos cinco años.

El cierre del actual plan quinquenal abre paso a un nuevo ciclo que priorizará la autosuficiencia tecnológica y la consolidación de un "mercado fuerte" basado en la demanda interna.

Este enfoque será determinante para sectores como manufacturas, innovación digital y consumo, ámbitos que Chile sigue de cerca por su impacto en comercio exterior, inversión y encadenamientos productivos.

Impulso fiscal y ajustes anticíclicos

El Politburó señaló que China reforzará los ajustes anticíclicos para enfrentar riesgos como la desaceleración del consumo, la crisis inmobiliaria y el riesgo de deflación.

La política fiscal más proactiva buscará sostener la inversión pública y dinamizar proyectos estratégicos que impulsen nuevos motores de crecimiento.

La política monetaria flexible, por su parte, apunta a mantener liquidez adecuada y apoyar la recuperación de empresas, especialmente pequeñas y medianas.

Uno de los énfasis del comunicado fue situar la demanda interna como el eje del crecimiento en 2026. El Politburó subrayó que es necesario recuperar la confianza de los consumidores y ampliar la apertura económica hacia el exterior, en un contexto de tensiones con Estados Unidos tras episodios previos de guerra arancelaria.

Estabilidad social y gestión de riesgos

Las autoridades indicaron que la estrategia económica de 2026 deberá seguir el principio de "buscar el progreso manteniendo la estabilidad".

Esto incluye medidas para:

Mantener el empleo.

Estabilizar las expectativas de empresas y mercados.

Resolver problemas de pagos atrasados a proveedores.

Proteger los salarios de trabajadores migrantes dentro del país.

La mención explícita a la "armonía social" refleja la importancia que Pekín otorga a la estabilidad en un año de transición económica.

Durante diciembre se espera la realización de la Conferencia Central de Trabajo Económico, encuentro en el que se afinan las directrices macroeconómicas del año siguiente.

Sin embargo, los objetivos concretos de crecimiento, inflación, déficit y empleo se conocerán recién en marzo, en la cumbre anual de la Asamblea Nacional Popular.

Para América Latina, y en especial para Chile, estas señales serán determinantes para anticipar la evolución de la economía china, principal socio comercial y un actor clave para sectores como minería, energía y exportaciones agrícolas.