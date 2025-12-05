Campamento de Cultura China 2026 abre cupos para académicos latinoamericanos

El Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (BLCU) y el Consejo Sinolatinoamericano abrieron la inscripción para el Campamento de Cultura China para Académicos de América Latina, que se realizará entre el 12 y el 19 de enero de 2026 en Xi'an, Chengdu, Guangzhou y Beijing.

La convocatoria está dirigida a sinólogos, traductores y profesionales jóvenes o de mediana edad de la región que cuenten con dominio de chino (nivel HSK4) e interés en la investigación cultural.

Solo habrá 15 cupos disponibles, lo que vuelve al programa especialmente atractivo para postulantes chilenos y latinoamericanos.

Un puente académico entre China y América Latina

La iniciativa busca promover un intercambio cultural profundo entre investigadores latinoamericanos y el ecosistema académico chino.

El campamento permitirá explorar en terreno la historia, la literatura y las expresiones culturales que marcan la identidad de ciudades como Xi'an, cuna de antiguas dinastías, o Chengdu, conocida por su tradición literaria y gastronómica.

El programa también considera actividades en Guangzhou, uno de los centros económicos más dinámicos del sur de China, y un seminario de cierre en Beijing, enfocado en fortalecer la cooperación en estudios sinológicos.

Intercambio con escritores y académicos chinos

Uno de los ejes del campamento será el diálogo presencial con escritores y especialistas chinos, quienes compartirán su experiencia sobre creación literaria, traducción y comunicación cultural.

Este tipo de encuentros -frecuentes en iniciativas organizadas por la BLCU- se ha convertido en una vía relevante para fortalecer el vínculo entre América Latina y China, especialmente en el ámbito de la divulgación cultural.

Costos y cobertura del programa

Los seleccionados deberán pagar una tarifa estándar, que incluye:

Pasaje aéreo internacional ida y vuelta

Alojamiento

Alimentación

Transporte interno

Entradas a actividades programadas

El valor no incluye seguro médico internacional ni el trámite de visa, ítems que deberán ser gestionados por cada participante.

Para quienes trabajan en estudios asiáticos, relaciones internacionales, lingüística o traducción chino-español, esta instancia representa una oportunidad de actualización académica y contacto directo con instituciones chinas de alto nivel.

Los interesados deben enviar un currículum vitae en chino o inglés al correo

consejosinolatinoamericano@gmail.com antes del 9 de diciembre.