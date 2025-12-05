Campamento de Cultura China 2026 abre cupos para académicos latinoamericanos
El programa ofrece una semana de inmersión cultural en cuatro ciudades chinas para investigadores y traductores de la región.
El Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (BLCU) y el Consejo Sinolatinoamericano abrieron la inscripción para el Campamento de Cultura China para Académicos de América Latina, que se realizará entre el 12 y el 19 de enero de 2026 en Xi'an, Chengdu, Guangzhou y Beijing.
La convocatoria está dirigida a sinólogos, traductores y profesionales jóvenes o de mediana edad de la región que cuenten con dominio de chino (nivel HSK4) e interés en la investigación cultural.
Solo habrá 15 cupos disponibles, lo que vuelve al programa especialmente atractivo para postulantes chilenos y latinoamericanos.
La iniciativa busca promover un intercambio cultural profundo entre investigadores latinoamericanos y el ecosistema académico chino.
El campamento permitirá explorar en terreno la historia, la literatura y las expresiones culturales que marcan la identidad de ciudades como Xi'an, cuna de antiguas dinastías, o Chengdu, conocida por su tradición literaria y gastronómica.
El programa también considera actividades en Guangzhou, uno de los centros económicos más dinámicos del sur de China, y un seminario de cierre en Beijing, enfocado en fortalecer la cooperación en estudios sinológicos.
Uno de los ejes del campamento será el diálogo presencial con escritores y especialistas chinos, quienes compartirán su experiencia sobre creación literaria, traducción y comunicación cultural.
Este tipo de encuentros -frecuentes en iniciativas organizadas por la BLCU- se ha convertido en una vía relevante para fortalecer el vínculo entre América Latina y China, especialmente en el ámbito de la divulgación cultural.
Los seleccionados deberán pagar una tarifa estándar, que incluye:
El valor no incluye seguro médico internacional ni el trámite de visa, ítems que deberán ser gestionados por cada participante.
Para quienes trabajan en estudios asiáticos, relaciones internacionales, lingüística o traducción chino-español, esta instancia representa una oportunidad de actualización académica y contacto directo con instituciones chinas de alto nivel.
Los interesados deben enviar un currículum vitae en chino o inglés al correo
consejosinolatinoamericano@gmail.com antes del 9 de diciembre.
