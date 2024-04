China Hoy: El juego escondido entre las piedras

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Es el mediodía de un miércoles cualquiera. Decenas de jóvenes, hombres y mujeres, se reúnen en la explanada de Prometeo, en el centro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Parecen muy concentrados, jugando en parejas frente a tableros de lo que, de lejos, asemeja un juego de ajedrez.

Nos acercamos y nos damos cuenta de que el tablero no es blanco y negro. Es de un solo color y está dividido en muchos cuadrados. Las piezas, si bien son blancas y negras, no tienen esas formas curiosas de las del ajedrez, sino que parecen simples piedras redondas y lisas.

Lo que juegan es weiqi, un juego de estrategia de origen chino, conocido en Occidente como go (nombre en japonés), y ellos forman parte del Taller de Go de la UNAM.

Conocido en Occidente con el nombre de go, el weiqi es un juego de estrategia de origen chino que cada vez es más popular en el mundo.

UN JUEGO ARRAIGADO EN CIENCIAS

El taller fue fundado por entusiastas del go en 2013, en conjunto con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, y está integrado en su mayoría por estudiantes, muchos de la Facultad de Ciencias, aunque también hay de otras facultades de la UNAM, y también por público en general.

Desde antes de la creación del taller, algunos estudiantes y académicos de diversas carreras de esta facultad ya jugaban al go simplemente como entusiastas, sin contar con ningún apoyo institucional.

"Para poder llevar este juego a la mayor cantidad de gente posible, empezamos a hacer exhibiciones en la explanada de Prometeo, que es el principal punto de encuentro de la facultad", explica Emil García, matemático y uno de los fundadores del taller.

"Posteriormente, las autoridades de la facultad se mostraron interesadas en apoyar la difusión del juego y así fue como propusimos un proyecto para fortalecer el taller, aquí en la facultad, pero también para llevarlo a otros puntos del campus, e incluso a otros planteles fuera de Ciudad Universitaria", menciona.

Actualmente, el Taller de Go de la UNAM se reúne los miércoles al mediodía en la Facultad de Ciencias, y los jueves y viernes, también al mediodía, en un espacio de Ciudad Universitaria conocido como Las Islas, a donde pueden acudir estudiantes de todas las carreras y también público en general.

Emil García descubrió el go gracias a una película titulada "Pi: el orden del caos", de 1998, donde un matemático quiere descifrar la bolsa de valores y juega al go con su vecino, que es de origen asiático. Ahí, este personaje le comenta al protagonista que "para los antiguos, el go era un mapa del universo en el que se repiten los mismos patrones una y otra vez".

"Me pareció muy interesante y días después, un vecino mío me mostró un tablero de go y empezamos a jugar a diario e invitamos a más vecinos. Tenía 15 años entonces", recuerda García.

El principal objetivo del taller es la difusión y enseñanza del juego, que se realiza a través de talleres gratuitos y abiertos a todo público. Quienes se acercan al taller a aprender y practicar, posteriormente también se convierten en instructores, pues siempre buscan que haya más personas con quienes practicar.

Además, el Taller de Go de la UNAM organiza torneos. Hasta la fecha, han organizado ocho. También están los coloquios, siete hasta ahora, que reúnen a decenas de personas en torno a un profesional, con la intención de mejorar sus estrategias de juego.

Los miembros del Taller de Go de la UNAM también participan en competencias a nivel local, nacional e internacional, tanto en línea como de manera presencial.

El go es muy popular entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues aprecian la manera en que les ayuda a desarrollar el pensamiento matemático.

MÚLTIPLES BENEFICIOS

De acuerdo con Rebeca Peña, estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias y también coordinadora del Taller de Go, jugarlo tiene muchos beneficios. "Es una disciplina mental, no es un juego sencillo y no depende del azar, porque hay que pensar muy bien las jugadas. Ayuda a resolver problemas, verlos desde otra perspectiva. Puede impulsar la confianza y la autoestima de la persona, al saber que se toman decisiones más racionales. También mejora el rendimiento intelectual, ayuda mucho a la memoria y mejora los niveles de concentración y atención. Todo esto es de acuerdo con varios estudios que se han hecho".

"Definitivamente, el go es una gran herramienta para el desarrollo humano", afirma Emil García sin dudarlo. "Con su práctica se promueve el pensamiento analítico y se fortalecen los procesos mentales que se realizan al hacer matemáticas. Además, como todo deporte, el go conlleva un aspecto psicológico muy importante que ayuda a la superación como persona e individuo".

¿EN QUÉ CONSISTE EL JUEGO?

El go, o weiqi, se juega sobre un tablero cuadriculado de 19 líneas horizontales por 19 líneas verticales (también hay tableros de 13x13 y 9x9 para aprender y hacer partidas rápidas). Las fichas se llaman piedras, son de dos colores, negras y blancas, y cada jugador elige un color.

Siempre comienzan las piedras negras. El jugador debe colocar una en cualquier intersección del tablero. Esa es una jugada. Luego le va el turno al jugador que tiene las piedras blancas. El objetivo es obtener más territorio que el oponente. Ese es el principio básico. Las reglas de las jugadas son bastante más complejas.

UN POCO DE HISTORIA

Originario de China, el weiqi tiene más de 4000 años de antigüedad. Hallazgos arqueológicos indican que el weiqi ya era popular en las llanuras centrales de China durante el Período de Primavera y Otoño (770 a. C.-476 a. C.) y el Período de los Estados Combatientes (475 a. C.-221 a. C.). Después, el juego fue evolucionando, de acuerdo con los hallazgos que datan del Período de los Tres Reinos y las dinastías Jin del Este y Oeste, entre los años 220 y 420.

El juego se volvió tremendamente popular durante las dinastías Tang (618-907) y Song (960-1279), siendo este su primer período de apogeo. Posteriormente, volvería a brillar durante la dinastía Qing (1616-1911).

Tras la fundación de la República Popular China, en 1949, el weiqi volvió a cobrar relevancia, pues fue incluido en la agenda de trabajo de los comités deportivos del país, se organizaron competencias y comenzaron a surgir clubes por todo el país. Después del inicio de la Reforma y Apertura, en 1978, los jugadores chinos de weiqi alcanzaron niveles más altos y empezaron a ir a competencias internacionales.

Actualmente, en China hay más de 60 millones de aficionados a este juego, que comienzan a practicarlo desde la infancia.

