China Hoy: ¿Por qué doce animales en el horóscopo chino?

La adopción del dragón, una "bestia mítica" legendaria, entre los doce signos del horóscopo chino es una muestra de la demanda emocional integral de las personas.

Como parte de la cultura tradicional y el folclore, los doce signos del horóscopo chino están estrechamente relacionados con la cronología antigua y única del ciclo sexagenario chino, un sistema numérico cíclico de sesenta combinaciones basado en dos ciclos básicos: los diez Troncos Celestiales y las doce Ramas Terrenales. Todas las personas en China tienen un signo del horóscopo desde el día de su nacimiento.

Cabe preguntarse por qué los chinos eligieron los doce animales existentes como signos del horóscopo entre todo el reino animal, y a qué se debe su popularidad no solo en Asia, sino también en el resto del mundo. Detrás de estas preguntas se encuentra la cultura tradicional, que forma parte del diario vivir de la gente, y que muchas veces incluso pasa desapercibida.

El público contempla las doce figuras de cerámica del horóscopo chino de la dinastía Tang en una exposición con motivo de la celebración del Año Nuevo chino en el Museo Nacional de China, en Beijing. (Foto: Wei Yao)

UN FENÓMENO MUNDIAL

El uso de animales para marcar el año es popular no solo en China, sino también en muchos otros países y regiones del mundo. Sin embargo, esta cronología es muy diferente de la observación de constelaciones utilizada por la gente en varios países occidentales.

Los registros chinos sobre el horóscopo se remontan a Shijing (Libro de las odas), el cual es una colección de poemas sobre diversos aspectos de la vida y sociedad, desde principios de la dinastía Zhou del Oeste (1046 a. C.-771 a. C.) hasta el Período de Primavera y Otoño (770 a. C.-476 a. C.). Asimismo, la obra detalla objetos y fenómenos estrechamente relacionados con la producción y la vida de los antepasados, como los signos del horóscopo, que revelan parte de la manera de pensar de la gente de antaño. Por ejemplo, un verso del libro dice: "El día auspicioso de Geng Wu, he elegido los caballos para cazar", donde las palabras "Wu" y "caballos" se refieren al "Caballo Wu" de los doce signos del horóscopo chino.

Según diversos estudios, en la dinastía Shang (siglo XII-siglo XI a. C.), la gente ya había relacionado los signos del horóscopo con las Ramas Terrenales (Wu, Zi, Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Wei, Shen, You, Xu y Hai). Por eso, los chinos solemos decir los doce signos zodiacos: el Caballo Wu, la Rata Zi, el Buey Chou, el Tigre Yin, el Conejo Mao, el Dragón Chen, la Serpiente Si, la Oveja Wei, el Mono Shen, el Gallo You, el Perro Xu y el Cerdo Hai, que forman los doce signos del horóscopo chino.

Durante el Período de Primavera y Otoño, los doce signos del horóscopo chino comenzaron a tomar forma, y para la dinastía Han del Este (25-220 d. C.), estos ya habían quedado plenamente fijados. Para las dinastías del Sur y Norte (420-581), ya habían sido plenamente asimilados por la gente, convirtiéndose en un elemento importante de la vida diaria.

Los doce signos del horóscopo chino han experimentado una evolución evidente a lo largo del tiempo. Enraizados en la cultura china, representan un método cronológico que está estrechamente integrado con la producción y la vida de los ancestros, y que ha continuado desarrollándose con el paso del tiempo. Esta cronología tuvo su origen y ha sido utilizada entre la sociedad civil. Si bien la mayor parte de la gente tenía un nivel de educación limitado en el pasado, el uso de animales conocidos y Ramas Terrenales para calcular la edad y el año de nacimiento refleja la sabiduría popular.

Lanzamiento de la edición especial de nuevos productos inspirados en "Bing Dwen Dwen", la mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, con motivo del Año del Dragón, en el Salón Dorado del Estadio Nacional. (Foto: Xinhua)

¿POR QUÉ ANIMALES Y NO PLANTAS?

Una pregunta común es por qué los chinos eligieron animales en lugar de plantas para marcar el año. En general, las investigaciones apuntan a que la cultura en torno a los doce signos del horóscopo chino se originó en las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtsé. En ese contexto, animales como caballos, bueyes, cabras, gallos, cerdos y perros estaban estrechamente ligados con la vida cotidiana de la gente, lo que habría sido una de las principales razones para que se convirtieran en signos del horóscopo.

Los doce signos del horóscopo chino tienen que ver con el culto a los animales de los antepasados. Algunos animales fueron elegidos por su fuerza, lo cual era una característica que la gente admiraba. Por ejemplo, el tigre es el valiente y poderoso rey de la montaña. En la cultura china, se le reza al tigre para pedirle protección y con el fin de evitar desastres y violaciones, mientras que el chacal, que también es una bestia feroz, carece de ese simbolismo. Otros animales fueron elegidos por las exigencias de la gente relacionadas con la vida. Por ejemplo, las ratas son muy fértiles y activas. A través de su culto, la gente espera que su familia sea más próspera. Como una "bestia mítica" legendaria, la adopción del dragón entre los doce signos del horóscopo chino es una muestra de la demanda emocional integral de las personas. Al ser una criatura que gobierna sobre muchos animales, tiene un estatus noble y vastos poderes mágicos. Además, puede hacer que llueva. De esta manera, el dragón es capaz de satisfacer las expectativas de la gente relacionadas con una buena cosecha agrícola y de adoración a la fuerza.

A lo largo de la historia, los doce signos del horóscopo chino han ido adoptando profundas connotaciones, que no solo encarnan la adoración y el amor que siente el pueblo chino hacia los animales, sino que también reflejan los esfuerzos de la gente de antaño por buscar una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza.

Los chinos tienen una larga tradición de "armonía entre el ser humano y la naturaleza", por lo que siempre han velado por la coexistencia armoniosa entre la actividad humana y el medio ambiente. Los chinos no resuelven los problemas a expensas de dañar y destruir a los demás, sino viviendo y coexistiendo en armonía, por lo que los animales son una encarnación clara de este concepto.

Un participante exhibe su obra en el VI Concurso de Decoración de Bicicletas del Horóscopo Chino, en la Ciudad de México. (Foto: Xinhua)

EL HORÓSCOPO EN DIFERENTES PAÍSES

Los doce signos del horóscopo están presentes en muchos lados, particularmente en Asia, en países como Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia, Laos, Tailandia, Filipinas, Singapur y Kazajistán. Además, hay otra serie de lugares que cuentan con los mismos signos del horóscopo que China.

No hay una sola visión entre la comunidad académica respecto al origen de los doce signos del horóscopo. Sin embargo, muchos países asiáticos del "círculo cultural oriental" mantienen los doce signos del horóscopo, lo que refleja la difusión e influencia de la cultura china.

A medida que los signos del horóscopo se han ido dispersando por diferentes países y regiones, también han ido adoptando elementos de la cultura local y la propia cosmovisión de la gente, lo que hace que los animales del horóscopo tengan características genéricas, pero también únicas, con sus propias peculiaridades. Por ejemplo, en Camboya, el buey es el primero de los doce signos y la rata, la última. En Vietnam, los signos son los mismos que los de China, salvo el conejo, que es sustituido por el gato. En Myanmar, solo hay ocho animales en el horóscopo.

Desde la antigüedad hasta el día de hoy, los doce animales del horóscopo chino han estado estrechamente ligados al diario vivir del pueblo chino, en asuntos como la comida, la ropa, la vivienda y el transporte. Además, han servido como un vehículo mediante el cual la gente puede expresar su respeto hacia el mundo natural y sus buenas esperanzas de vida.

