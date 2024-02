Según datos de Maoyan, la principal plataforma de venta de entradas en línea en China, la recaudación de la taquilla en ese país ha alcanzado los 750 millones de dólares, 150 millones de dólares más que Estados Unidos. Así, el gigante asiático, lidera, por primera vez, la taquilla mundial. La cinta más vista es "You Only Live Once", de la realizadora Jia Ling, seguida por "Pegasus 2", secuela de una película de carreras de 2019.

