Esta semana, en Efecto China, iniciamos una revisión del rock en el gigante asiático. La canción "Rock 'N' Roll on the New Long March" refleja la confusión, la vagancia y la búsqueda de la libertad de las personas en una era de agitación espiritual en la década de 1980. En esta canción, Cui Jian, nacido en 1961 en Beijing y considerado como "El padre del rock chino", conecta el camino del rock chino con la Gran Marcha del Ejército Rojo de China, que está destinado a ser un camino difícil y largo, pero esta es también la realidad del rock chino que Cui Jian ve.

