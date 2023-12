Tres generaciones de investigadores del Instituto de Hidrobiología de la Academia China de Ciencias (CAS) llevan décadas rescatando y cuidando especies en peligro de extinción: el delfín de Baiji y la marsopa sin aleta del Yangtsé. Esta última es apodada el "ángel sonriente del río Yangtsé", ya que sus labios ligeramente rizados se asemejan a los de una persona sonriente. Si bien desde 2002 ya no tienen delfines, el recinto mantuvo su nombre donde hoy se crían 11 marsopas sin aleta, cuatro de las cuales fueron criadas en entornos artificiales. China también ha creado varias reservas in situ y ex situ para estos mamíferos acuáticos, y las marsopas sin aleta que viven allí, unas 150 en total, son capaces de reproducirse de forma natural.

