Este sábado es el día mundial del Wushu Kung Fu

La Federación Internacional de Wushu (IWUF, por su sigla en inglés) estableció desde 2018 la celebración del Día Mundial del Wushu Kungfu para el primer sábado del mes de agosto, con el fin de convocar a deportistas, aficionados y amantes de las artes marciales chinas.

El objetivo de la IWUF es que el wushu no solo se asocie deportivamente, si no que se destaque su aporte en la promoción de la salud, la paz y no violencia, la amistad e intercambio cultural, el aumento de la confianza y el respeto a la naturaleza que son valores a los que todos los practicantes adhieren indistintamente alrededor del mundo.

Este año, el Día Mundial del Wushu-Kungfu tiene como tema "Wushu: armonía, salud y felicidad", destacando los beneficios de la práctica de artes marciales chinas en todas sus modalidades: wushu moderno, kungfu tradicional, sanda (disciplina de combate) y taichi.

Sobre este lema, el director de la Federación Chilena de Wushu, Héctor Toledo, destacó que en cuanto a la armonía, esta disciplina "cultiva el cuerpo y la mente promoviendo el bienestar integral en distintas etapas de la vida lo que impacta positivamente tanto a nivel personal como a la sociedad".

En cuanto a la salud, el Wushu "desarrolla las cualidades físicas, psicológicas y sociales, potenciando el bienestar general de los practicantes", resaltó.

Toledo añadió que en cuanto a la felicidad, el wushu "mejora el estado de ánimo y la autoestima, lo que contribuye al bienestar mental de cada practicante en sus escuelas y en su entorno".

La Federación Chilena de Wushu, única entidad nacional afiliada a la IWUF, se suma a estas celebraciones durante el mes de agosto con las siguientes actividades deportivas y de promoción, para lo que este sábado se realizará una celebración en cada club y escuela afiliada del país.

Héctor Toledo explicó que en Chile esta disciplina "ha tenido un desarrollo sostenido desde la creación de la Federación Chilena de Wushu en 2003 y su afiliación a la IWUF en 2005".

"Sin embargo, gracias a muchos esfuerzos individuales Chile ha alcanzado notoriedad por su presencia continua en eventos competitivos internacionales, además de contar con representación en el área de jueces mundial y directiva a nivel panamericano", añadió Toledo.

El director de la federación chilena añadió que "este año recientemente fue reconocida por el comité olímpico chileno y gracias a gestiones del directorio se logró la reincorporación del wushu y todas sus ramas (Kungfu, wushu moderno, sanda y taichi) al listado de disciplinas deportivas del Ministerio de Deporte".

"A nivel de práctica y aficionados -agregó-, el Wushu está cada vez siendo más conocido y masivo en sus estilos tradicionales como Choy Lee fut y Shaolin que son los más practicados, luego del Taichi".

"Actualmente la Federación está enfocada en los próximos juegos Bolivarianos de Ayacucho de Perú y los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026 donde por primera vez el wushu estará presente", resaltó.